17:16, 30 апреля 2026Моя страна

Названы лучшие города России для семейного отдыха

Алина Черненко

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали лучшие, по мнению россиян, города страны для семейного отдыха. Их исследование оказалось в распоряжении ТАСС.

На первом месте в рейтинге городов с самыми высокими оценками семейной инфраструктуры оказалась Анапа. В местных отелях россияне хвалят детские площадки, бассейны с подогревом и качественную анимацию. На втором месте расположился Адлер. Рядом с отелями в этом городе есть много развлечений для детей всех возрастов и мест для прогулок.

Также в топ-5 также вошли Суздаль, Сочи и горный кластер в Адлерском районе этого курортного города — Красная Поляна. Суздаль привлекает семьи с детьми просторными номерами, вкусными завтраками и фермами, Сочи — игровыми комнатами с качественными игрушками и круглосуточной работой аниматоров, а Красная Поляна — современными апартаментами.

Уточняется, что в рамках исследования специалисты изучили около 12 тысяч отзывов о двух тысячах отелей, расположенных в 100 самых популярных локациях страны. В основном они обращали внимание на отклики об удобстве размещения всей семьей.

Ранее сообщалось, что российские туристы полюбили отдыхать летом с семьей в более «замедленном» темпе. Все чаще они путешествуют не в одиночку и не парами, а небольшими семейными группами.

