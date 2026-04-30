В России откажутся от одного из способов поддержки нефтяников

Новак рассказал об отказе продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера

Российские власти не станут продлевать действие моратория на обнуление топливного демпфера, который истекает 1 мая. Об этом в кулуарах Кавказского инвестиционного форума рассказал вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

По его словам, решение связано с текущей ситуацией, если она снова изменится, то вопросом займутся повторно. Также чиновник уточнил, что указ, допускающий использование присадок при производстве моторного топлива, будет продлен.

До этого Новак говорил о возможности продления моратория на обнуление демпфера на несколько месяцев или до конца года в рамках поддержки компаний нефтяной отрасли и внутреннего топливного рынка.

Мораторий был введен указом президента страны Владимира Путина с октября прошлого года. К нему привели устойчивый и беспрецедентно высокий уровень биржевых цен на топливо, что было связано с многочисленными ремонтами нефтеперерабатывающих заводов и проблемами с логистикой.

Основной смысл демпфера в том, чтобы компенсировать нефтяникам упущенную выгоду в случае продажи бензина и дизтоплива внутри страны по ценам ниже, чем при поставках на экспорт, и собирать с них дополнительные средства в обратном случае. Однако в правилах прописано, что если оптовые цены внутри страны растут слишком быстро, то никаких компенсаций его производители не получат, даже если повышение связано с объективными обстоятельствами.

В последние годы такая ситуация возникала дважды — в сентябре 2023 года и в августе 2025-го. В первом случае демпфер обнулялся из-за роста цен на все топливо, а во втором — только на бензин.