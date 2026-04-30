13:11, 30 апреля 2026Экономика

В России откажутся от одного из способов поддержки нефтяников

Новак рассказал об отказе продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российские власти не станут продлевать действие моратория на обнуление топливного демпфера, который истекает 1 мая. Об этом в кулуарах Кавказского инвестиционного форума рассказал вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

По его словам, решение связано с текущей ситуацией, если она снова изменится, то вопросом займутся повторно. Также чиновник уточнил, что указ, допускающий использование присадок при производстве моторного топлива, будет продлен.

До этого Новак говорил о возможности продления моратория на обнуление демпфера на несколько месяцев или до конца года в рамках поддержки компаний нефтяной отрасли и внутреннего топливного рынка.

Мораторий был введен указом президента страны Владимира Путина с октября прошлого года. К нему привели устойчивый и беспрецедентно высокий уровень биржевых цен на топливо, что было связано с многочисленными ремонтами нефтеперерабатывающих заводов и проблемами с логистикой.

Основной смысл демпфера в том, чтобы компенсировать нефтяникам упущенную выгоду в случае продажи бензина и дизтоплива внутри страны по ценам ниже, чем при поставках на экспорт, и собирать с них дополнительные средства в обратном случае. Однако в правилах прописано, что если оптовые цены внутри страны растут слишком быстро, то никаких компенсаций его производители не получат, даже если повышение связано с объективными обстоятельствами.

В последние годы такая ситуация возникала дважды — в сентябре 2023 года и в августе 2025-го. В первом случае демпфер обнулялся из-за роста цен на все топливо, а во втором — только на бензин.

