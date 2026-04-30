По субстанции весом 100 килограммов у российского предпринимателя определят тип наркотика

Полиция нашла у тульского предпринимателя наркотики весом 100 кг

В Тульской области полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 40-летнего предпринимателя, подозреваемого в незаконном обороте особо крупной партии запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В деревне Федяшево Ясногорского района на земельном участке бизнесмена был обнаружен морской контейнер, внутри которого в различной таре хранились неизвестные вещества. Изъяты одна полимерная бочка, 11 пластиковых контейнеров, два ведра и девять канистр с субстанцией различной консистенции. Общая масса может составлять порядка 100 килограммов. Все изъятое направлено на химическое исследование для установления типа наркотика.

При исследовании одной из емкостей выяснилось, что в ней производное N-метилэфедрона массой около пяти килограммов. Возбуждено уголовное дело.

