Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:16, 30 апреля 2026

Кофемолка с сюрпризом стоила россиянке 9 лет свободы

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил местную жительницу к девяти годам колонии общего режима за кофемолку с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимая вину не признала и заявила, что не знала о наличии наркотиков внутри кофемолки.

В июне 2025 года осужденная забрала посылку из пункта выдачи СДЭК. Внутри находилась электронная кофемолка, в корпусе которой были спрятаны два пакета с запрещенными веществами. По версии следствия, женщина оставила наркотики у себя дома, чтобы расфасовать и сбыть. В результате ее задержали в пяти метрах от собственного дома.

Ранее Ивантеевский городской суд Московской области приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима адвоката Ашота Алексаняна, который принес своему подзащитному наркотики на заседание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok