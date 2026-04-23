12:32, 23 апреля 2026

Российский адвокат пришел с гашишем в суд из-за подзащитного

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ивантеевский городской суд Московской области приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима адвоката Ашота Алексаняна, который принес своему подзащитному наркотики прямо на заседание. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, адвокат привез гашиш в здание суда, куда на заседание был конвоирован его подзащитный. В помещении зала судебного заседания Алексанян передал подзащитному обычный маркер. Однако внутри него находились два свертка с гашишем. Подзащитный хранил наркотики до тех пор, пока их не изъяли сотрудники конвоя.

Адвоката признали виновным по статье 228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотического вещества»).

Ранее в Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского за сбыт наркотиков через «закладки».

