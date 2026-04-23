Российский адвокат пришел с гашишем в суд из-за подзащитного

В Подмосковье суд приговорил адвоката, принесшего подзащитному гашиш в суд

Ивантеевский городской суд Московской области приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима адвоката Ашота Алексаняна, который принес своему подзащитному наркотики прямо на заседание. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, адвокат привез гашиш в здание суда, куда на заседание был конвоирован его подзащитный. В помещении зала судебного заседания Алексанян передал подзащитному обычный маркер. Однако внутри него находились два свертка с гашишем. Подзащитный хранил наркотики до тех пор, пока их не изъяли сотрудники конвоя.

Адвоката признали виновным по статье 228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотического вещества»).

