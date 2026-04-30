Появились кадры с места удара ВСУ в 2000 километрах от Украины

Появились кадры с места удара ВСУ по Перми

Появились кадры с места удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Перми, находящейся в двух тысячах километрах от границы. Снимки опубликовал Telegram-канал Mash.

На фотографиях видно огромное облако дыма, идущее от места пожара. По данным канала, возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник ударил по одной из промышленных площадок региона. Он подчеркнул, что работники предприятия укрылись в защитных сооружениях.

Утром 30 апреля в сети также появилось видео с гигантским грибовидным облаком в Перми, которое местные жители запечатлели после сигналов воздушной тревоги.