«Радиостанция Судного дня» выдала шифровку со словом «сексофай»

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемое радио Судного дня выдало шифровку со словом «сексофай» в 18:58 по московскому времени. Передач с таким содержанием на станции прежде не было.

НЖТИ 93020 СЕКСОФАЙ 6745 7133

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.