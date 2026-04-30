20:05, 30 апреля 2026

«Радиостанция Судного дня» выдала шифровку со словом «сексофай»

Олег Парамонов
Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемое радио Судного дня выдало шифровку со словом «сексофай» в 18:58 по московскому времени. Передач с таким содержанием на станции прежде не было.

НЖТИ 93020 СЕКСОФАЙ 6745 7133

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

    Сомнолог назвала необходимое для здоровья количества сна

    Популярная российская блогерша рассказала об отказе от алкоголя

    Засуха охватила больше половины территории США

    КМП США получит первые БПЛА MQ-58 Valkyrie в 2029 году

    «Радиостанция Судного дня» выдала шифровку со словом «сексофай»

    «Яйца» Каи Каллас поразили главу МИД Польши

    Россиянка описала город в Китае словами «кусочек Европы без визы»

    Деталь на лосинах Оксаны Самойловой взбудоражила пользователей сети

    Все новости
