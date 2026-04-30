Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:35, 30 апреля 2026Наука и техника

Ракета Ariane 6 стартовала со спутниками Amazon Leo

С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 6 с 32 спутниками Amazon Leo
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: European Space Agency (ESA) / Manuel Pedoussaut / Handout / Reuters

С космодрома Куру стартовала тяжелая ракета Ariane 6 с 32 спутниками Amazon Leo. Об этом сообщает Space.com.

Ракета с полезной нагрузкой была запущена сегодня, 30 апреля, в 11:57 по московскому времени. Запуск стал вторым для Ariane 6 в модификации Ariane 64 (с четырьмя твердотопливными ускорителями).

Ранее издание Defense News сообщило, что французская компания ArianeGroup — производитель ракет космического назначения Ariane 6 и баллистической ракеты подводных лодок M51 — изучает возможность производства баллистических ракет в ФРГ.

Европейская ракета Ariane 6 в модификации Ariane 64 впервые стартовала в феврале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok