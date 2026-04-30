Ракета Ariane 6 стартовала со спутниками Amazon Leo

С космодрома Куру стартовала тяжелая ракета Ariane 6 с 32 спутниками Amazon Leo. Об этом сообщает Space.com.
Ракета с полезной нагрузкой была запущена сегодня, 30 апреля, в 11:57 по московскому времени. Запуск стал вторым для Ariane 6 в модификации Ariane 64 (с четырьмя твердотопливными ускорителями).
Ранее издание Defense News сообщило, что французская компания ArianeGroup — производитель ракет космического назначения Ariane 6 и баллистической ракеты подводных лодок M51 — изучает возможность производства баллистических ракет в ФРГ.
Европейская ракета Ariane 6 в модификации Ariane 64 впервые стартовала в феврале.