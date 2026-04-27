20:03, 27 апреля 2026

Франция изучит возможность производства баллистических ракет в Германии

Французская компания ArianeGroup изучит возможность производства ракет в ФРГ
Иван Потапов
Французская компания ArianeGroup — производитель ракет космического назначения Ariane 6 и баллистической ракеты подводных лодок M51 — изучает возможность производства баллистических ракет в ФРГ, пишет Defense News.

«В Европе все убеждены, что в связи с расширением конфликтов нам необходимы варианты обычных баллистических ракет для нанесения глубоких ударов», — сказал генеральный директор компании Кристоф Брюно.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Топ-менеджер отметил, что одной из его целей является укрепление немецкого присутствия компании в бизнесе, хотя приобретение Германией доли в ArianeGroup «не рассматривается».

Ранее издание сообщило, что генеральная дирекция по вооружению Минобороны Франции планирует ускорить создание баллистической ракеты наземного базирования с гиперзвуковым оснащением.

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

    Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

    Бледанс призвала приучать детей к физическому труду

    ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

    Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

    Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

    Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

    Все новости
