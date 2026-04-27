Франция изучит возможность производства баллистических ракет в Германии

Французская компания ArianeGroup изучит возможность производства ракет в ФРГ

Французская компания ArianeGroup — производитель ракет космического назначения Ariane 6 и баллистической ракеты подводных лодок M51 — изучает возможность производства баллистических ракет в ФРГ, пишет Defense News.

«В Европе все убеждены, что в связи с расширением конфликтов нам необходимы варианты обычных баллистических ракет для нанесения глубоких ударов», — сказал генеральный директор компании Кристоф Брюно.

Топ-менеджер отметил, что одной из его целей является укрепление немецкого присутствия компании в бизнесе, хотя приобретение Германией доли в ArianeGroup «не рассматривается».

Ранее издание сообщило, что генеральная дирекция по вооружению Минобороны Франции планирует ускорить создание баллистической ракеты наземного базирования с гиперзвуковым оснащением.