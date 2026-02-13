Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Европа успешно запустила американские спутники Amazon Leo

Европейская ракета Ariane 64 успешно запустила американские спутники Amazon Leo
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: European Space Agency / Manuel Pedoussaut / Reuters

Европейская ракета Ariane 64 успешно запустила американские спутники Amazon Leo. Об этом сообщает портал NSF.

Ракета Ariane 6 с четырьмя твердотопливными ускорителями (Ariane 64) и 32 спутниками системы Amazon Leo (бывший Kuiper) стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 12 февраля в 19:50 московского времени. Миссия по выведению космических аппаратов продлилась 114 минут.

Состоявшийся полет стал первым для варианта Ariane 64. Ранее носитель Ariane 6 пять раз запускался с двумя боковыми твердотопливными ускорителями (в варианте Ariane 62). Также в ходе данной миссии был впервые использован удлиненный головной обтекатель ракеты.

В январе портал European Spaceflight сообщил, что европейский пусковой оператор ArianeGroup сменит гендиректора с Мартина Сиона на Кристофа Брюно.

В сентябре то же издание заметило, что ArianeGroup заключила с предприятием MT Aerospace контракт на поставку компонентов для 27 ракет Ariane 6.

