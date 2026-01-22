Европейский оператор ArianeGroup сменит гендиректора

Европейский пусковой оператор ArianeGroup сменит своего гендиректора с Мартина Сиона на Кристофа Брюно, сообщает портал European Spaceflight.

С 2020 года Брюно в компании Safran Aircraft Engines занимал должность исполнительного вице-президента и генерального директора подразделения военных двигателей. К свои обязанностям в ArianeGroup новый руководитель приступит 1 апреля. Портал напоминает, что в октябре Сион решил не продлевать контракт на работу.

В октябре прошлого года в интервью Agence France-Presse глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что Европе срочно требуется собственная многоразовая ракета.

В сентябре портал European Spaceflight рассказал, что компания ArianeGroup заключила с предприятием MT Aerospace контракт на поставку компонентов для 27 ракет Ariane 6.