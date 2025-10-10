Европе срочно потребовалась собственная многоразовая ракета

Глава ЕКА Ашбахер: Европе срочно требуется собственная многоразовая ракета

Европе срочно требуется собственная многоразовая ракета, заявил в интервью Agence France-Presse глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

«Нам срочно нужно догнать [американскую компанию SpaceX] и удостовериться, что мы представим многоразовую ракету на рынке относительно быстро», — отметил руководитель.

По его словам, ЕКА находится на правильном пути. Также Ашбахер рассказал о планах Европы к 2030 году запустить спутниковую систему Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²), а также о ведущихся работах по созданию низкоорбитального грузового корабля.

«Европе нужно гораздо шире взглянуть на свою космическую автономию. Пилотируемые космические полеты станут одним из элементов. Это политическое решение», — сказал чиновник.

В сентябре издание European Spaceflight заметило, что компания ArianeGroup заключила с предприятием MT Aerospace контракт на поставку компонентов для 27 ракет Ariane 6.