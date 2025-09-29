Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:48, 29 сентября 2025Наука и техника

ArianeGroup произведет еще 27 ракет Ariane 6

ArianeGroup заключила контракт на поставку компонентов для 27 ракет Ariane 6
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: European Space Agency / Manuel Pedoussaut / Reuters

Компания ArianeGroup заключила с предприятием MT Aerospace контракт на поставку компонентов для 27 ракет Ariane 6. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Соглашение охватывает пуски Ariane 6 с номерами от 16 до 42. Согласно изданию, на компоненты MT Aerospace приходится 10 процентов комплектующих носителя. В частности, компания поставляет компоненты для криогенных баков и металлических конструкций верхней и центральной ступеней, а также элементы конструкции двигательного отсека и передней и задней секций твердотопливных ускорителей.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

По данным European Spaceflight, соглашение подчеркивает приверженность ArianeGroup производить до десяти ракет Ariane 6 в год.

В августе портал NSF сообщил, что европейская ракета Ariane 6 стартовала третий раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Трамп пройдет испытание на лидерство

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Трамп «озолотил» Овальный кабинет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости