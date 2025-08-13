Наука и техника
Европейская ракета Ariane 6 стартовала третий раз

Европейская ракета Ariane 6 стартовала третий раз и вывела спутник MetOp-SG-A1
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Chris Gunn / NASA / Getty Images

Европейская ракета Ariane 6 стартовала третий раз в своей истории, выведя на околоземную орбиту метеорологический спутник MetOp-SG-A1. Об этом сообщает портал NSF.

Носитель Ariane 62 с аппаратом MetOp-SG-A1 стартовал сегодня, 13 августа, в 03:38 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Выведенный на солнечно-синхронную орбиту спутник будет эксплуатироваться Европейской организацией спутниковой метеорологии. 4040-килограммовый космический аппарат MetOp-SG-A1 предназначен, в частности, для изучения атмосферы, в то числе колебаний температуры, осадков, ветра и загрязнений воздуха.

В июне издание SpaceNews со ссылкой на генерального директора компании Arianespace Дэвида Кавайолеса сообщило, что первую ракету Ariane 64 планируется запустить до конца 2025 года.

Европейская ракета Ariane 6 имеет два варианта — среднетяжелый Ariane 62 и тяжелый Ariane 64. Носители отличаются числом твердотопливных боковых ускорителей P120C. У варианта Ariane 62 их два, у Ariane 64 — четыре.

