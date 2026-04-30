Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:31, 30 апреля 2026

Раскрыты подробности криминального передела похоронного бизнеса в российском городе

В Петербурге поймали мужчин за поджог машин и избиение главы ритуального бизнеса
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

В Петербурге полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали троих жителей Выборга, решивших переделать похоронный бизнес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области

По данным правоохранителей, фигурантам 29-37 лет. Это трое мужчин спортивного телосложения. Они участвовали в серии жестких акций против конкурентов по ритуальному бизнесу.

Летом 2025 года они сожгли автомобили марки BMW местного танатопрактика и его знакомой. Причиненный ущерб составил четыре миллиона рублей. После этого они избили и залили «перцовкой» генерального директора фирмы по обслуживанию городского кладбища.

Возбуждены уголовные дела по статьям 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что в Приморском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в подготовке покушения на бывшего криминального авторитета в августе 2003 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok