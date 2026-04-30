Раскрыты подробности криминального передела похоронного бизнеса в российском городе

В Петербурге поймали мужчин за поджог машин и избиение главы ритуального бизнеса

В Петербурге полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали троих жителей Выборга, решивших переделать похоронный бизнес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области

По данным правоохранителей, фигурантам 29-37 лет. Это трое мужчин спортивного телосложения. Они участвовали в серии жестких акций против конкурентов по ритуальному бизнесу.

Летом 2025 года они сожгли автомобили марки BMW местного танатопрактика и его знакомой. Причиненный ущерб составил четыре миллиона рублей. После этого они избили и залили «перцовкой» генерального директора фирмы по обслуживанию городского кладбища.

Возбуждены уголовные дела по статьям 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

