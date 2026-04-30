Путешествия
17:26, 30 апреля 2026

Раскрыты траты российских туристов на майские праздники

АТОР: Российские туристы тратят на майские праздники 120-140 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
СюжетПраздники в России

Фото: Ahmed Fahmy / Reuters

В среднем российские туристы отдают за недельный заграничный тур на майские праздники 120-140 тысяч рублей на человека. Траты соотечественников раскрыла исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова передает Telegram-канал организации.

Специалист также рассказала о среднем чеке путешествий по России в праздничные выходные — 70-80 тысяч рублей на человека без перелета. В АТОР добавили, что это данные реальных продаж туров с проживанием в качественных отелях с «четырьмя звездами». При этом можно сократить бюджет до 50-60 тысяч рублей, сэкономив на месте проживания.

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 6,8 тысячи рублей.

