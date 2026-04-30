Россия ограничила ввоз терминалов Starlink

22:22, 30 апреля 2026Россия

Россия ограничила ввоз терминалов иностранных спутников, включая Starlink
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правительство России ограничило ввоз в страну средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, включая Starlink. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте правовых актов.

«Запрещается ввоз в Российскую Федерацию радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, по перечню согласно приложению, не имеющих решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот», — указано в документе.

Причиной данного запрета указывается защита национальной безопасности. Данная мера будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее начальник разведки артиллерийского дивизиона с позывным Сокол заявил, что главной проблемой армии России остается связь, поскольку российские аналоги спутниковой системы Starlink пока не отвечают потребностям бойцов на передовой.

