На фронте высказались о российских аналогах Starlink

Начальник разведки Сокол: Российские аналоги Starlink недостаточно эффективны

Главной проблемой армии России остается связь, поскольку российские аналоги спутниковой системы Starlink пока не отвечают потребностям бойцов на передовой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал начальник разведки артиллерийского дивизиона с позывным Сокол.

По словам военнослужащего, главным достоинством терминалов от компании Илона Маска была высокая скорость соединения. Это позволяло подразделению Сокола вести прямые трансляции разведывательных полетов БПЛА в штаб и пункты управления огнем.

«Да, альтернатива уже есть, но скорости подключения пока не хватает. Еще стали появляться спутниковые тарелки вроде "Ямала" или "Триколора", но они пока тоже неэффективны», — сказал артиллерист.

Он объяснил, что российские системы «далеко не везде ловят», а для их развертывания нужны «почти идеальные условия»: чистое поле, никаких преград и никаких помех для сигнала.

«Мне кажется, что все дело в количестве соответствующих спутников на орбите. У Илона Маска их просто гораздо больше», — заключил Сокол.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что между Киевом и Москвой идет постоянное соревнование в численности и качестве подразделений беспилотных систем. Среди главных проблем украинских частей БПЛА он выделил сферу закупок, организационно-штатные перемены и поддержку R&D-мастерских (от Research and Development).