Российская актриса призналась в страхе после переезда в Москву

Актриса Пахомова призналась, что испытывала страх после переезда в Москву

Известная актриса Ангелина Пахомова рассказала, что испытала страх после переезда в Москву. Воспоминаниями о том периоде она поделилась в интервью журналу «Москвич Mag».

27-летняя артистка, снявшаяся в сериалах «Бар "Один звонок"», «Содержанки», «Мосгаз» и «Контейнер» отметила, что после жизни в городе Тогучине с населением 30 тысяч человек масштаб столицы первое время ее пугал. «Сначала я Москву боялась, она ощущалась больше, чем я. Я путалась в метро, удивлялась суете. Сейчас уже это изменилось», — добавила она.

Среди отличительных качеств москвичей Пахомова выделила амбициозность и снобизм. Главными преимуществами российской столицы по сравнению с Нью-Йорком, Парижем, Лондоном и Берлином она назвала развитость цифровых приложений банков, доставок, госуслуг, а также чистоту и отсутствие бездомных, живущих на улицах в палатках. «У нас безопасное и чистое метро. В Москве также невероятной красоты архитектура, очень богатая культура и история», — заключила артистка.

