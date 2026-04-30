12:17, 30 апреля 2026Россия

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль Новоалександровку в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о Новоалександровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Министерстве обороны.

Бои за поселок вели военнослужащие подразделения группировки войск «Центр». В частности, на данном направлении они сражались с бригадами спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Поражение также было нанесено двум механизированным, одной штурмовой и одной аэромобильной бригадам, а также штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пяти бригадам нацгвардии.

Бойцы подразделения продвинулись в районах семи населенных пунктов ДНР и четырех районах Днепропетровской области. Потери ВСУ на этом направлении превысили 295 солдат. Противник также потерял технику, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль Корчаковку в Сумской области. Село заняли подразделения группировки войск «Север».

