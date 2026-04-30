Минобороны России отчиталось о контроле над селом Корчаковка Сумской области

Российская армия взяла под контроль Корчаковку в Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка, Червоное, Новая Сечь и Храповщина Сумской области, а также Терновая, Колодезное, Покаляное и Старица Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности российской группировки более 240 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 боевые бронемашины и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Днем ранее ведомство отчиталось о контроле над селом Новодмитровка в Сумской области. Кроме того, 27 апреля сообщалось, что российские войска заняли Таратутино Сумской области. Кроме того, 28 апреля сообщалось, что российские войска заняли село Землянки в Харьковской области.