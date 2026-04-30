Российский боец снес дом с украинскими операторами БПЛА

Российский военный уничтожил дом с операторами БПЛА ВСУ в боях за Ильиновку

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Немец «снес» дом с дроноводами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал «Звезда». Российский военнослужащий уничтожил пункт временной дислокации противника в Ильиновке.

В репортаже приводится ролик, на котором видно, как FPV-дрон влетает внутрь дома через пролом в металлических воротах, после чего раздается взрыв, разрушающий половину здания.

Помимо этого, оператор БПЛА показал корреспонденту «Звезды» фрагменты записи, на которой видны FPV-дроны ВСУ, сложенные в доме, а также рюкзаки со снаряжением.

Ранее командир расчета ударных дронов с позывным Игла рассказал, что операторы беспилотных систем группировки «Север» ожидают бойцов ВСУ в засадах, приземляя дроны на землю перед атакой. Он отметил, что операторы БПЛА ведут ежедневный контроль маршрутов снабжения противника