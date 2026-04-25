Бывший СССР
08:26, 25 апреля 2026Бывший СССР

Российский боец рассказал о тактике засад против ВСУ

Российский боец рассказал о тактике засад против ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Операторы беспилотных систем группировки «Север» ожидают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в засадах, приземляя дроны на землю перед атакой. Об этом рассказал РИА Новости командир расчета ударных дронов с позывным Игла.

Он отметил, что операторы БПЛА ведут ежедневный контроль маршрутов снабжения противника и наносят удары FPV-дронами, которые оснащены осколочно-фугасной или кумулятивной боевой частью. Собеседник агентства подчеркнул, что уничтожение техники серьезно осложняет снабжение подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения и помогает российским штурмовым группам эффективнее вести наступление.

Ранее подразделение беспилотных систем группировки «Север» сорвало попытку украинских войск восстановить разрушенные позиции в Харьковской области. По их позициям был нанесен удар осколочно-фугасной боевой частью.

