Слова Каллас об отношениях с Россией назвали признанием беспомощности

Политолог Оленченко: Каллас призналась в собственной беспомощности

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не может решать за всю Европу, а ее заявления являются признанием беспомощности, считает политолог Владимир Оленченко. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Каллас ранее заявила, что Евросоюз не вернется к обычным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине. По ее словам, новые санкции, международная изоляция и закрытие дверей для бывших российских военных станут ключевыми элементами ответа на конфликт. Она также призвала не унижаться, «умоляя Россию о переговорах».

«Кая Каллас — человек, назначенный в Еврокомиссию, ей не решать за всю Европу и за весь Евросоюз. Я бы воспринял так, что ее заявление — это заявление о собственной беспомощности, то есть неумение вести нормальные отношения внутри Евросоюза, внутри Европы, которые существовали тысячелетиями. Поэтому я думаю, что это признание беспомощности, бесперспективности и, я бы даже сказал, прощание», — сказал Оленченко.

Политолог отметил, что Каллас представляет страну, население которой составляет порядка одного миллиона человек, а все население Евросоюза превышает 500 миллионов. Кроме того, экономический вес Эстонии представляет собой 0,02 процента ВВП Евросоюза.

«Поэтому ее заявление я расцениваю, как не соответствующие ее статусу, не соответствующие тому, чем жила Европа. Это попытка, скажем, сохранить в Европе состояние агрессивности, самоизолированности», — подчеркнул Оленченко.

По словам политолога, Европе не стоит изолироваться, так как она меньше, чем Россия. Сегодняшний опыт показывает, что ни экономически, ни политически, ни культурно Европе не выгодно находиться в таком состоянии.

«Кроме того, были периоды, когда в Россию приходила агрессия. Это была Первая мировая война, до этого был Наполеон, про Гитлера я уже не говорю, это само собой понятно. Но в любом случае, это были акты агрессии. Если Кая Каллас себя хочет поставить в этот ряд, то ни по статусу, ни по политическому весу, ни по интеллекту, ни по стратегии она этому не соответствует. И главное, не ей решать», — добавил Оленченко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Каллас с ее «свинскими заявлениями» могла бы одержать победу на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проходил в Эстонии.