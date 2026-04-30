Politico: Соратника Трампа Груенбаума отстранили от переговоров по Украине

Бывший высокопоставленный чиновник Джош Груенбаум, который быстро набрал вес во внешнеполитических кругах, лишился расположения старших советников. По данным источников, его отстранили от работы по украинскому и иранскому направлениям, пишет Politico.

Теперь Груенбаум будет заниматься исключительно вопросами Газы в рамках Совета мира. При этом источники подчеркнули, что Совет является международной организацией и действует независимо от американского правительства.

До этого помощник Трампа работал с зятем американского лидера Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали схожие оценки поведению лидера Украины, который затягивает конфликт. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он добавил, что стремление Украины к эскалации связано с поддержкой агрессивного курса Киева в Европе.