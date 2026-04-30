10:39, 30 апреля 2026

Соратника Трампа отстранили от переговоров по Украине

Politico: Соратника Трампа Груенбаума отстранили от переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Бывший высокопоставленный чиновник Джош Груенбаум, который быстро набрал вес во внешнеполитических кругах, лишился расположения старших советников. По данным источников, его отстранили от работы по украинскому и иранскому направлениям, пишет Politico.

Теперь Груенбаум будет заниматься исключительно вопросами Газы в рамках Совета мира. При этом источники подчеркнули, что Совет является международной организацией и действует независимо от американского правительства.

До этого помощник Трампа работал с зятем американского лидера Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали схожие оценки поведению лидера Украины, который затягивает конфликт. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он добавил, что стремление Украины к эскалации связано с поддержкой агрессивного курса Киева в Европе.

    Последние новости

    Украина массированно атаковала Россию на фоне разговора Путина и Трампа. В городе на Урале сняли гигантское грибовидное облако

    В России высказались о возможном перемирии с Украиной на День Победы

    Медведев высказался о завершении СВО

    Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах России

    Пловец проплыл 55 километров по кишащей крокодилами реке

    Успенская пожаловалась на депрессию из-за погоды

    Россиянам напомнили про уголовную ответственность за хулиганство на дороге

    Обнародовано решение для расправившегося с девочкой в Новосибирске иностранца-нелегала

    Экс-министр образования российского региона помогла похитить миллиард на стройке школы

    В России отреагировали на заявление Залужного о возвращении территорий Украине

    Все новости
