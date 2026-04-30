Бывший высокопоставленный чиновник Джош Груенбаум, который быстро набрал вес во внешнеполитических кругах, лишился расположения старших советников. По данным источников, его отстранили от работы по украинскому и иранскому направлениям, пишет Politico.
Теперь Груенбаум будет заниматься исключительно вопросами Газы в рамках Совета мира. При этом источники подчеркнули, что Совет является международной организацией и действует независимо от американского правительства.
До этого помощник Трампа работал с зятем американского лидера Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали схожие оценки поведению лидера Украины, который затягивает конфликт. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он добавил, что стремление Украины к эскалации связано с поддержкой агрессивного курса Киева в Европе.