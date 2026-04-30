16:43, 30 апреля 2026Экономика

США добились ускорения экономического роста

Reuters: Рост экономики США ускорился до двух процентов в I квартале 2026 года
Кирилл Луцюк

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В I квартале 2026 года рост экономики США ускорился до двух процентов. Об этом сообщило Reuters.

Причиной такой динамики стало восстановление государственных расходов, после того как страна пережила приостановку работы правительства. Однако, как полагает издание, достигнутый рост, вероятно, окажется временным, так как ближневосточный кризис оборачивается ростом цен на бензин и серьезно давит на семейные бюджеты.

Еще одной причиной роста экономики стал бум расходов на искусственный интеллект и строительство центров обработки данных. Одновременно с этим забуксовал рост потребительских расходов, главного двигателя экономики. Экономисты предупредили, что война на Ближнем Востоке начнет негативно влиять на экономический рост США с II квартала.

Ранее американский сенатор Чак Шумер обвинил президента США Дональда Трампа в ведении безрассудной войны с Ираном, которая обернулась стремительным ростом инфляции в Соединенных Штатах. По словам законодателя, жители США каждый день расплачиваются за идиотизм главы государства.

