Дональда Трампа обвинили в росте инфляции в США из-за безрассудной войны с Ираном

Cенатор Шумер обвинил Трампа в росте инфляции из-за безрассудной войны с Ираном

«Безрассудная война» президента США Дональда Трампа привела к стремительному росту инфляции в стране. Об этом написал лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер в соцсети Х.

Шумер заявил, что произошедший скачок инфляции стал самым высоким за последние годы. «Все из-за ненужной, плохо спланированной и безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп по собственному желанию», — написал он. Шумер добавил, что американцы каждый день расплачиваются за идиотизм своего президента.

Ранее сообщалось, что эскалация ближневосточного конфликта сбила мировую экономику с более сильной траектории роста.

Годовой рост ВВП в США замедлится с 2 процентов в 2026 году до 1,7 процента в 2027 году, поскольку значительные инвестиции в ИИ постепенно будут компенсироваться замедлением роста реальных доходов. Общий уровень инфляции в США в 2026 году достигнет 4,2 процента, что на 1,2 процентных пункта выше предыдущего прогноза.