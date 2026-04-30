Стивен Сигал раскрыл цель своего фильма про СВО

Актер Стивен Сигал заявил, что снял фильм об СВО, чтобы показать правду

Российско-американский актер Стивен Сигал раскрыл, зачем снял фильм про специальную военную операцию (СВО) и события в Донбассе. Его слова передает express-vesti.ru.

Звезда Голливуда и мастер боевых искусств заявил, что хочет показать правду, так как с начала СВО «сильно разочаровался» в западной прессе. В американских и европейских источниках Стивен видит пропаганду и недостоверную информацию.

«Моей целью было создание документальной картины, представляющей мой взгляд на события в Донбассе. Главное — показать правду», — прокомментировал артист свой проект.

Также Сигал рассказал, что провел собственное расследование, лично отправившись в Донбасс и другие регионы, чтобы разобраться в событиях.

Ранее глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал присвоить актеру и режиссеру Стивену Сигалу звание заслуженного артиста РФ.