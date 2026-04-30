Украинскому офицеру и его группе отказали в эвакуации

07:41, 30 апреля 2026

Пленный офицер из ВСУ рассказал, что ему и его группе отказали в эвакуации
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось эвакуировать украинского офицера вместе с группой подчиненных в качестве наказания за нежелание возвращать остатки уничтоженного гранатомета с оставленной позиции. Об этом ТАСС рассказал пленный офицер ВСУ Владимир Антонюк.

По его словам, группе поручили подготовить позицию для гранатомета, однако после выполнения задания по ним был нанесен мощный удар беспилотниками, из-за чего им пришлось оставить оружие.

«Я просидел на узле связи почти до ночи, но мне принесли текстовое сообщение на чужом мобильном телефоне, что всех с позиции эвакуируют, кроме нас троих. И нас не будут забирать, пока мы не принесем остатки гранатомета», — заявил Антонюк.

По словам пленного офицера, один из бойцов успел сфотографировать уничтоженный гранатомет на телефон, однако командование отказалось учитывать эти доказательства, после чего группа решила самостоятельно отойти в тыл.

Ранее пленный из ВСУ заявил, что британские инструкторы не учили украинских бойцов реалиям современных конфликтов. По словам украинского бойца, инструкторы страны Североатлантического альянса обучали ВСУ тем же дисциплинам, которые бойцы уже изучали.

