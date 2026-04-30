Украинскому офицеру и его группе отказали в эвакуации

Пленный офицер из ВСУ рассказал, что ему и его группе отказали в эвакуации

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось эвакуировать украинского офицера вместе с группой подчиненных в качестве наказания за нежелание возвращать остатки уничтоженного гранатомета с оставленной позиции. Об этом ТАСС рассказал пленный офицер ВСУ Владимир Антонюк.

По его словам, группе поручили подготовить позицию для гранатомета, однако после выполнения задания по ним был нанесен мощный удар беспилотниками, из-за чего им пришлось оставить оружие.

«Я просидел на узле связи почти до ночи, но мне принесли текстовое сообщение на чужом мобильном телефоне, что всех с позиции эвакуируют, кроме нас троих. И нас не будут забирать, пока мы не принесем остатки гранатомета», — заявил Антонюк.

По словам пленного офицера, один из бойцов успел сфотографировать уничтоженный гранатомет на телефон, однако командование отказалось учитывать эти доказательства, после чего группа решила самостоятельно отойти в тыл.

