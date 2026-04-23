08:49, 23 апреля 2026

Пленный офицер ВСУ раскритиковал качество подготовки инструкторами страны НАТО

Офицер ВСУ: Британские инструкторы не понимали современных боевых действий
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Британские инструкторы не учили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) реалиям современных конфликтов. Такое заявление сделал пленный офицер украинской армии Владимир Антонюк, передает ТАСС.

«Они вообще не знают, что такое дроны. (...) И вся их тактика была завязана на войнах, которые они вели в Ираке и Афганистане в начале 2000-х годов. К нашим сегодняшним реалиям она не имеет никакого отношения», — раскритиковал он качество подготовки.

По словам украинского бойца, инструкторы страны Североатлантического альянса (НАТО) обучали ВСУ тем же дисциплинам, которые бойцы уже изучали.

Ранее сообщалось, что группа иностранных наемников ВСУ численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное под Харьковом.

