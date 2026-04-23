Офицер ВСУ: Британские инструкторы не понимали современных боевых действий

Британские инструкторы не учили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) реалиям современных конфликтов. Такое заявление сделал пленный офицер украинской армии Владимир Антонюк, передает ТАСС.

«Они вообще не знают, что такое дроны. (...) И вся их тактика была завязана на войнах, которые они вели в Ираке и Афганистане в начале 2000-х годов. К нашим сегодняшним реалиям она не имеет никакого отношения», — раскритиковал он качество подготовки.

По словам украинского бойца, инструкторы страны Североатлантического альянса (НАТО) обучали ВСУ тем же дисциплинам, которые бойцы уже изучали.

Ранее сообщалось, что группа иностранных наемников ВСУ численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное под Харьковом.