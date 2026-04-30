В армии балтийской страны проведут реформу с учетом опыта Украины

Командующий ВС Латвии объявил масштабные реформы в армии с учетом опыта Украины

В латвийской армии планируются масштабные реформы, в основу которых будет положен украинский опыт в конфликте с Россией. Об этом заявил командующий Вооруженными силами (ВС) Латвии Каспар Пуданс, передает LSM.

«Речь не только об инновациях, которые уже внедряются. Меняются и программы обучения, пересмотрены концепции беспилотных и автономных систем, а также радиоэлектронной борьбы», — рассказал он.

По словам Пуданса, перед руководством ВС Латвии в настоящий момент стоят две ключевые задачи — сделать выводы о том, как изменилась современная военная деятельность в ходе конфликта на Украине, и понять, как использовать эти выводы в трансформации армии.

Ранее сообщалось, что Эстония ускоряет строительство военных объектов на своей территории после принятия соответствующего закона парламентом страны.