10:41, 30 апреля 2026

В армии балтийской страны проведут реформу с учетом опыта Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В латвийской армии планируются масштабные реформы, в основу которых будет положен украинский опыт в конфликте с Россией. Об этом заявил командующий Вооруженными силами (ВС) Латвии Каспар Пуданс, передает LSM.

«Речь не только об инновациях, которые уже внедряются. Меняются и программы обучения, пересмотрены концепции беспилотных и автономных систем, а также радиоэлектронной борьбы», — рассказал он.

По словам Пуданса, перед руководством ВС Латвии в настоящий момент стоят две ключевые задачи — сделать выводы о том, как изменилась современная военная деятельность в ходе конфликта на Украине, и понять, как использовать эти выводы в трансформации армии.

Ранее сообщалось, что Эстония ускоряет строительство военных объектов на своей территории после принятия соответствующего закона парламентом страны.

