Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

ERR: Эстония ускоряет строительство военных объектов

Эстония ускоряет строительство военных объектов на своей территории после принятия соответствующего закона Рийгикогу (парламентом). Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что закон должен убрать лишние бюрократические процедуры при проектировании и упростить экологические требования к проектам, включая вопросы о вырубке леса. Документ также обяжет суды рассматривать связанные с военными объектами иски в приоритетном порядке, чтобы подобные разбирательства меньше тормозили строительство.

Необходимость введения таких мер объяснили вопросами безопасности из-за ситуации в регионе. Журналисты отметили, что подобные законопроекты также приняли Литва и Дания.

Ранее начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина обвинил Россию в признании несуществующей Нарвской республики на территории Эстонии. В свою очередь, посольство России в Бельгии опровергло это утверждение.

После этого издание «РБК-Украина» назвало Нарву одной из слабых точек НАТО в Прибалтике. По мнению журналистов, регион якобы может стать целью российских гибридных операций.