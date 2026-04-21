15:44, 21 апреля 2026Бывший СССР

Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

ERR: Эстония ускоряет строительство военных объектов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония ускоряет строительство военных объектов на своей территории после принятия соответствующего закона Рийгикогу (парламентом). Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что закон должен убрать лишние бюрократические процедуры при проектировании и упростить экологические требования к проектам, включая вопросы о вырубке леса. Документ также обяжет суды рассматривать связанные с военными объектами иски в приоритетном порядке, чтобы подобные разбирательства меньше тормозили строительство.

Необходимость введения таких мер объяснили вопросами безопасности из-за ситуации в регионе. Журналисты отметили, что подобные законопроекты также приняли Литва и Дания.

Ранее начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина обвинил Россию в признании несуществующей Нарвской республики на территории Эстонии. В свою очередь, посольство России в Бельгии опровергло это утверждение.

После этого издание «РБК-Украина» назвало Нарву одной из слабых точек НАТО в Прибалтике. По мнению журналистов, регион якобы может стать целью российских гибридных операций.

