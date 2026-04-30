08:28, 30 апреля 2026

В ДНР прокомментировали применение ВСУ программируемых беспилотников

Пушилин: Вооруженные силы Украины идут на любые преступления с 2014 года
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Программирование беспилотников «Марсианин-2» Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по гражданским объектам не вызывает удивления. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Вызывает ли это большое удивление — нет, не вызывает, потому что Украина с 2014 года ни перед чем не останавливалась», — заявил чиновник.

Он добавил, что никакие военные преступления, которые совершались Украиной, не порицались со стороны мирового и западного в частности сообщества.

Ранее боец соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», с позывным Лирик рассказал, что российские военные уничтожили беспилотник ВСУ «Марсианин-2» на добропольском направлении.

