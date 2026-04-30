12:05, 30 апреля 2026Мир

В Европе признали отсутствие идей для завершения конфликта на Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Европейский союз (ЕС) не имеет четкого представления о том, как завершить конфликт на Украине. Об этом заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге в интервью «РБК-Украина».

По словам генерала, лишь небольшая группа европейских стран оказывает Киеву реальную поддержку, но у них отсутствует понимание дальнейших шагов. «Они не имеют четкого представления, куда двигаться дальше», — подчеркнул Ланге.

Экс-начальник штаба бундесвера добавил, что европейские партнеры Украины не располагают альтернативным планом, кроме продолжения военных поставок. По его мнению, в Европе рассчитывают, что ситуация разрешится сама собой — без выработки стратегического решения.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит для Украины пакет краткосрочных льгот, поскольку надежды на ускоренное вступление страны в блок окончательно растаяли. Предполагается, что Украина получит расширенный доступ к европейским рынкам, а также сможет участвовать в программах и институтах союза. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцев назвал полноправное членство приоритетом, но признал необходимость «ощутимых шагов уже сейчас».

