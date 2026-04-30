15:19, 30 апреля 2026АвтоЭксклюзив

В Госдуме предупредили о росте аварийности при снижении нештрафуемого порога авто

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 километров в час невозможно, считает член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов. Он поделился своим мнением в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, водителям придется смотреть не на дорогу, а на спидометр. Чтобы не ошибиться, нужно будет ехать на 10 километров в час ниже установленного порога. Например, если разрешено 60, то держать 50. Это, в свою очередь, сделает управление опаснее и повысит аварийность.

«Я не хочу критиковать, не знаю, кто там произнес это. Ну тогда надо будет ездить медленнее на 10-20 километров в час или постоянно смотреть на спидометр вместо дороги», — отметил Ефимов.

Он предложил альтернативу: оборудовать машины ограничителями скорости, как на некоторых иномарках. Такой ограничитель можно выставить на 60, и автомобиль физически не даст ехать быстрее. Но без этого нововведение приведет лишь к тому, что водители будут искусственно занижать скорость, что небезопасно, заключил депутат.

Ранее генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что ЦОДД выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 2-3 километров в час. Он указал, что технические характеристики современных комплексов фотовидеофиксации позволяют сделать это. Однако, отметил Кизлык, окончательное решение должны принять правительство и МВД.

