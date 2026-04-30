В Иране раскрыли ключевое условие для переговоров с США

Право Тегерана на развитие мирной ядерной энергии является ключевым условием для переговоров с Вашингтоном. Об этом заявил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатали в интервью индийскому телеканалу CNN-News18.

«Для нас не подлежащим обсуждению является законное право иранского народа на мирную ядерную энергию. Мы являемся членом Договора о нераспространении ядерного оружия и до сих пор действовали в рамках международных правил», — отметил дипломат.

Он добавил, что снятие санкций с Ирана также является одним из важнейших предварительных условий для возвращения к полноценному диалогу с США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собрался надолго заблокировать Ормузский пролив, надеясь, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.