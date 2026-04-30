В Казани презентовали первый татарский 3D-мультсериал «Внук Шурале — Шуркай»

В Татарстане состоялась презентация первого 3D-мультсериала на татарском языке «Внук Шурале — Шуркай». Свою оценку работе дал присутствовавший на мероприятии председатель комиссии при Раисе Республики Татарстан (РТ) по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марат Ахметов, передает tatar-inform.

Он отметил, что создатели «Внук Шурале — Шуркай» нашли отличный способ заинтересовать детей и юное поколение. Ахметов дал положительную оценку мультсериалу.

«Мне очень понравилось, это современная удачная форма. Создателям удалось передать литературную элегантность нашего языка. Все создано в соответствии с потребностями детей, использовался искусственный интеллект. Нужно создавать сотни таких продуктов — жизнь разнообразна, и потребности детей и подростков разных возрастов могут отличаться», — отметил Ахметов.

Он пожелал команде создателей мультсериала творческих успехов и выразил надежду на съемку новых интересных проектов с их стороны.

