19:54, 30 апреля 2026

В Казани презентовали первый татарский 3D-мультсериал «Внук Шурале — Шуркай»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mr.Music / Shutterstock / Fotodom

В Татарстане состоялась презентация первого 3D-мультсериала на татарском языке «Внук Шурале — Шуркай». Свою оценку работе дал присутствовавший на мероприятии председатель комиссии при Раисе Республики Татарстан (РТ) по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марат Ахметов, передает tatar-inform.

Он отметил, что создатели «Внук Шурале — Шуркай» нашли отличный способ заинтересовать детей и юное поколение. Ахметов дал положительную оценку мультсериалу.

«Мне очень понравилось, это современная удачная форма. Создателям удалось передать литературную элегантность нашего языка. Все создано в соответствии с потребностями детей, использовался искусственный интеллект. Нужно создавать сотни таких продуктов — жизнь разнообразна, и потребности детей и подростков разных возрастов могут отличаться», — отметил Ахметов.

Он пожелал команде создателей мультсериала творческих успехов и выразил надежду на съемку новых интересных проектов с их стороны.

Ранее самый длинный огурец в России вырастили в Татарстане. Плод-гигант вырос в поселке Салмачи в Казани.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

    Сомнолог назвала необходимое для здоровья количества сна

    Популярная российская блогерша рассказала об отказе от алкоголя

    Засуха охватила больше половины территории США

    КМП США получит первые БПЛА MQ-58 Valkyrie в 2029 году

    «Радиостанция Судного дня» выдала шифровку со словом «сексофай»

    «Яйца» Каи Каллас поразили главу МИД Польши

    Россиянка описала город в Китае словами «кусочек Европы без визы»

    Деталь на лосинах Оксаны Самойловой взбудоражила пользователей сети

    Все новости
