В Кремле объяснили введение ограничений в отношении некоторой литературы и фильмов

Песков: Ограничения контента в культуре обусловлены требованиями закона

В России вводят ограничения контента в отношении некоторой литературы и фильмов в связи с тем, что необходимо соблюдать действующее законодательство. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что все должны следовать «духу и букве закона». «Но если есть какие-то проблемы, как представляется тем, в отношении кого выносятся те или иные решения, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать», — добавил Песков. Он подчеркнул, что рассмотрением таких вопросов должно заниматься министерство культуры или «другие ведомства в каждом конкретном случае».

Ранее глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки». По мнению участников одного из заседаний СК, произведения автора могут быть вредны для несовершеннолетних читателей.