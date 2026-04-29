Россия
21:16, 29 апреля 2026Россия

В Кремле объяснили введение ограничений в отношении некоторой литературы и фильмов

Песков: Ограничения контента в культуре обусловлены требованиями закона
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России вводят ограничения контента в отношении некоторой литературы и фильмов в связи с тем, что необходимо соблюдать действующее законодательство. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что все должны следовать «духу и букве закона». «Но если есть какие-то проблемы, как представляется тем, в отношении кого выносятся те или иные решения, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать», — добавил Песков. Он подчеркнул, что рассмотрением таких вопросов должно заниматься министерство культуры или «другие ведомства в каждом конкретном случае».

Ранее глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки». По мнению участников одного из заседаний СК, произведения автора могут быть вредны для несовершеннолетних читателей.

    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    Трамп заявил о заинтересованности Путина в завершении конфликта на Украине

    Трамп после разговора с Путиным высказался об Украине словами «почти потерпела поражение»

    Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

    Киев устроил показную эвакуацию из безопасных зон

    В российском регионе после атаки ВСУ отменили все мероприятия на майские праздники

    В Омске следователи раскрыли два преступления прошлого века благодаря анализу ДНК

    Бойфренд выбросил 29-летнюю королеву красоты с 13-го этажа

    В провинциальном городе РФ нашли однушку почти за 6 миллиардов рублей

    В Кремле объяснили введение ограничений в отношении некоторой литературы и фильмов

    Все новости
