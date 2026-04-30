14:16, 30 апреля 2026Мир

В Кремле раскрыли договоренность Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп продолжат посредничество в урегулировании конфликтов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о том, чтобы продолжить посредничество в урегулировании мировых конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что конкретики по датам новых переговоров пока нет.

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор впервые за 51 день. Прошлый разговор состоялся 9 марта. Отмечается, что, как и тогда, стороны обсуждали конфликты на Украине и в Иране.

