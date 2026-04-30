В Кремле сделали заявление о разговоре Путина и Трампа

Песков: Один разговор Путина и Трампа не может оздоровить обстановку в мире

Один разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не может оздоровить обстановку в мире, так как концентрация конфликтов слишком велика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Разумеется, один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика, (...) что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент», — сказал он.

По словам представителя Кремля, последствия целого ряда конфликтов очень серьезные для международной обстановки и в целом для международной экономики.

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор впервые за 51 день. Прошлый разговор состоялся 9 марта. Отмечается, что, как и тогда, стороны обсуждали конфликты на Украине и в Иране.