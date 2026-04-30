13:25, 30 апреля 2026Мир

В Кремле сделали заявление о разговоре Путина и Трампа

Песков: Один разговор Путина и Трампа не может оздоровить обстановку в мире
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Один разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не может оздоровить обстановку в мире, так как концентрация конфликтов слишком велика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Разумеется, один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика, (...) что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент», — сказал он.

По словам представителя Кремля, последствия целого ряда конфликтов очень серьезные для международной обстановки и в целом для международной экономики.

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор впервые за 51 день. Прошлый разговор состоялся 9 марта. Отмечается, что, как и тогда, стороны обсуждали конфликты на Украине и в Иране.

    Последние новости

    Обнародована стоимость миллиардного состояния бывшего первого замглавы Минобороны России

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев перед молодежью высказался о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Катя Лель вспомнила о подорвавшем ее здоровье требовании Фадеева

    В Кремле раскрыли договоренность Путина и Трампа

    Дом Александра Петрова прибавил в цене

    Названы самые популярные бренды смартфонов

    Реакцию Зеленского на идею о перемирии на 9 Мая объяснили

    Огромный кабан распугал школьников в Подмосковье

    Верховный лидер Ирана раскрыл планы по Ормузскому проливу и всему региону

    Блогерше Лерчек провели четвертую химиотерапию

    Все новости
