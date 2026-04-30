15:45, 30 апреля 2026Мир

В России указали на смену риторики Запада по Украине

Полянский: Страны Запада не вспоминают о мирных переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Страны Запада в последние недели существенно сменили риторику по украинскому урегулированию, отказавшись от упоминаний мирных переговоров. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Сегодня мы отчетливо наблюдаем произошедшую за последние недели смену нарративов западных спонсоров киевского режима. О мирных переговорах и дипломатии в целом никто из них уже и не вспоминает», — сказал он.

Дипломат добавил, что сейчас, как и в 2022 году, вновь звучат заявления о том, что Киев якобы способен добиться успехов на поле боя либо подойти к новому «дипломатическому окну» с более сильными переговорными позициями.

Ранее высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа не смогли вспомнить последнее обсуждение урегулирования конфликта на Украине. По словам источников, на данный момент Иран стал главной темой для американской администрации.

