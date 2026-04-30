В России высказались о повышении пенсионного возраста

В Минтруде не планируют повышать пенсионный возраст до и после 2028 года

Министерство труда и социальной защиты подтвердило отсутствие планов о новом повышении пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него. Об этом «Газете.ру» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается», — отмечается в заявлении.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков исключил новое повышение пенсионного возраста в стране в связи с кадровым дефицитом. По словам главы Минтруда, несмотря на то, что старшее поколение остается «ценнейшим активом» для компаний, главный резерв для рынка труда — это молодежь в возрасте 18-27 лет.