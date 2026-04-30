Дэвис оказался ошеломлен заявлением сенатора США Макконнелла об Украине

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поразился заявлению сенатора-республиканца Митча Макконнелла об Украине, который раскритиковал Министерство войны США за задержку поставок военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Дэвис высказался о словах Макконнелла на своей странице в соцсети X.

«Ошеломляюще видеть, как (...) высокопоставленные американские лидеры, такие как сенатор Макконнелл, все еще слепо поддерживают войну, в которой Украина не может победить», — написал он.

По словам Дэвиса, все, что заботит Макконнелла — это отправить больше денег, больше оружия и больше боеприпасов на Украину, не имея никаких представлений о том, повлияет ли это каким-то образом на ход конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с усилением давления со стороны доноров, после того как Евросоюз (ЕС) одобрил выделение ей кредита в размере 90 миллиардов евро.