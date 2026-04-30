19:13, 30 апреля 2026Мир

В США заявили о колоссальном ущербе из-за ударов Ирана

RS: Операция в Иране показала, что США не готовы к более крупному конфликту
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Операция в Иране нанесла США колоссальный ущерб и показала, что Вашингтон не готов к более крупному конфликту. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS).

«Ущерб, который нанесли американским базам на Ближнем Востоке, был колоссальным. Уничтожена инфраструктура, системы противовоздушной обороны, наземные радары. Повреждена и выведена из строя дорогостоящая авиация, включая заправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS», — утверждается в публикации.

По данным издания, американские военные базы стали настолько уязвимы, что военнослужащие США «больше не могли там находиться и вынуждены были работать удаленно из отелей». По мнению авторов, это поставило под сомнения способность США защищать национальные интересы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собрался надолго заблокировать Ормузский пролив, надеясь, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.

