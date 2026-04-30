В ВСУ пожаловались на проблемы с перехватом российских «Гераней»

В ВСУ пожаловались на неэффективность групп ПВО в борьбе с «Геранями»

Большинство украинских экипажей дронов-перехватчиков испытывают проблемы с перехватом российских беспилотников «Герань». Об этом рассказал замкомандующего воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров, передает «Украинская правда».

По его словам, анализ работы групп противовоздушной обороны (ПВО) показал, что из более чем 300 экипажей лишь 66 смогли сбить больше десяти БПЛА за год. «А 170 экипажей за год не сбили ни одного», — отметил Елизаров.

Он подчеркнул, что главной проблемой в работе украинской ПВО является уровень подготовки военных, управляющих дронами-перехватчиками.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что БПЛА «Герань» начали проникать значительно глубже в украинский тыл, создавая угрозу для крупных городов.