15:56, 28 апреля 2026Бывший СССР

В Минобороны Украины увидели новую угрозу своему тылу

Бескрестнов: «Герани» начали проникать глубже в тыл Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань» начали проникать значительно глубже в тыл Украины, создавая угрозу для крупных городов. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, передает Telegram-канал «Страна.ua».

Он подчеркнул, что с северного направления такие беспилотники уже способны достигать Киева, с западного — Полтавы, а с южного — Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева.

По его словам, БПЛА управляются с помощью МЭШ-модемов, которые позволяют формировать цепочку из дронов для передачи информации прямо в воздухе. Также он добавил, что устойчивый сигнал с беспилотником может сохраняться на расстоянии до 220 километров при условии, что аппарат находится на большой высоте.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» подорвали одну из баз Главного управления разведки (ГУР) Украины.

