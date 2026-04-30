В ВСУ рассказали про конкуренцию бойцов по «е-баллам»

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) среди бойцов есть конкуренция за «е-баллы» (система начисления электронных баллов, которые можно обменять на дефицитное оборудование, за поражение целей). Об этом рассказал замкомандующего по развитию малой ПВО, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров в интервью изданию «Украинская правда».
Он объяснил, что количество начисленных баллов зависит от статуса техники — пораженной или уничтоженной. При этом Елизаров отметил ухудшение ситуации с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) у Украины.
«Мы потеряли свое дроновое преимущество», — подтвердил полковник ВСУ.
Ранее стало известно число уничтоженных с начала апреля пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Сообщалось, что российские военные поразили более 160 целей.