14:34, 30 апреля 2026

В ВСУ рассказали про конкуренцию бойцов по «е-баллам»

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) среди бойцов есть конкуренция за «е-баллы» (система начисления электронных баллов, которые можно обменять на дефицитное оборудование, за поражение целей). Об этом рассказал замкомандующего по развитию малой ПВО, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров в интервью изданию «Украинская правда».

Он объяснил, что количество начисленных баллов зависит от статуса техники — пораженной или уничтоженной. При этом Елизаров отметил ухудшение ситуации с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) у Украины.

«Мы потеряли свое дроновое преимущество», — подтвердил полковник ВСУ.

Ранее стало известно число уничтоженных с начала апреля пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Сообщалось, что российские военные поразили более 160 целей.

    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев перед молодежью высказался о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Ушедший из России автоконцерн объявил о резком падении прибыли

    Ракета Ariane 6 стартовала со спутниками Amazon Leo

    В ВСУ рассказали про конкуренцию бойцов по «е-баллам»

    Женщина пожаловалась на пищевое отравление и оказалась смертельно больна

    Страна Европы передумала отказываться от атомной энергетики

    Российский командир 10 километров нес на себе раненого бойца под ударами ВСУ

    Россиянин расправился с мужчиной в подвале и пытался изнасиловать девушку

    Крис Дженнер ответила на критику неудачной пластики фразой «все просто завидуют»

    Молодой россиянин бросил бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата

    Все новости
