Елизаров рассказал о конкуренции среди бойцов ВСУ за «е-баллы»

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) среди бойцов есть конкуренция за «е-баллы» (система начисления электронных баллов, которые можно обменять на дефицитное оборудование, за поражение целей). Об этом рассказал замкомандующего по развитию малой ПВО, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров в интервью изданию «Украинская правда».

Он объяснил, что количество начисленных баллов зависит от статуса техники — пораженной или уничтоженной. При этом Елизаров отметил ухудшение ситуации с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) у Украины.

«Мы потеряли свое дроновое преимущество», — подтвердил полковник ВСУ.

Ранее стало известно число уничтоженных с начала апреля пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Сообщалось, что российские военные поразили более 160 целей.