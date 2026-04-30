Волочкова рассказала о мудрых советах от Пугачевой

Анастасия Волочкова призналась, что Алла Пугачева дает ей мудрые советы

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что поддерживает общение с покинувшей Россию Аллой Пугачевой и получает от нее мудрые советы. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Артистка подчеркнула, что благодарна Пугачевой за поддержку в любых ситуациях. Волочкова сообщила, что певица одной из первых осведомилась о ее самочувствии после операции. Балерина, в свою очередь, отправила Пугачевой видеопоздравление в честь 77-летия.

«Она — великий человек, легенда. Ей можно все», — заключила балерина.

Ранее Волочкова рассказала, что операцию на ноге, которую ей делали в немецкой клинике, оплачивал ее друг — певец Николай Басков. Исполнитель таким образом поздравил ее с днем рождения, подарив часть суммы, необходимой на лечение. Курс в клинике обошелся балерине в 30 тысяч евро.