Врач предупредила об угрозе для зрения из-за длительной работы за экраном

Врач Кузнецова: Долгая работа за экраном грозит близорукостью и сухостью глаз

Длительная работа за экраном, плохое освещение рабочего места и недостаточное расстояние от глаз до монитора повышают риск развития синдрома сухого глаза, компьютерного зрительного синдрома, близорукости, а также спазма аккомодации, рассказала «Ленте.ру» главный врач офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова.

Чтобы позаботиться о зрении на работе, врач рекомендовала обеспечить правильное положение. Так, экран должен находиться на расстоянии 45-70 сантиметров, а освещение должно быть равномерным, боковым и рассеянным, без бликов на мониторе.

«Для профилактики зрительного перенапряжения можно делать упражнение с точкой на стекле по Аветисову. Нужно прикрепить на оконное стекло небольшую красную точку из бумаги или пластилина, сесть или встать на расстоянии 50-70 сантиметров, закрыть один глаз и 30 секунд смотреть на точку, затем 30 секунд — вдаль. После этого упражнение повторяют другим глазом. Такая гимнастика помогает чередовать напряжение и расслабление глазных мышц и тренирует способность глаза переключать фокус с ближнего расстояния на дальнее», — рассказала Кузнецова.

Кроме того, при сухости глаз не следует самостоятельно подбирать увлажняющие капли. Дело в том, что похожие симптомы могут быть связаны не только с синдромом сухого глаза, но и с воспалительными заболеваниями, например, конъюнктивитом или другими офтальмологическими проблемами, подчеркнула врач.

Ранее врач-офтальмолог Виктория Баласанян предупредила, что длительное негативное эмоциональное состояние влияет на все органы, и зрительная система — одна из первых, кто принимает на себя этот удар. Особенно опасен, по словам специалиста, симбиоз стресса и гипертонии, при которой страдают кровеносные сосуды, немалая часть которых находится на дне глазного яблока, объяснила Баласанян.