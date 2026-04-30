ВСУ выпустили дроны по Крыму

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника ВСУ над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, дроны также были перехвачены над Белгородской, Курской и Брянской областями, а также над акваторией Черного моря. В общей сложности сбито 24 беспилотника самолетного типа.

Уточняется, что попытки атак были предприняты в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее жители Перми пожаловались на едкий запах химикатов в воздухе после атаки беспилотников ВСУ. Под удар попало одно из промышленных предприятий региона. По словам губернатора Дмитрия Махонина, серьезных разрушений нет и угроза химической опасности отсутствует.