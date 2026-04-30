ВСУ выпустили дроны по Крыму

Россия
21:50, 30 апреля 2026

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника ВСУ над Россией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, дроны также были перехвачены над Белгородской, Курской и Брянской областями, а также над акваторией Черного моря. В общей сложности сбито 24 беспилотника самолетного типа.

Уточняется, что попытки атак были предприняты в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее жители Перми пожаловались на едкий запах химикатов в воздухе после атаки беспилотников ВСУ. Под удар попало одно из промышленных предприятий региона. По словам губернатора Дмитрия Махонина, серьезных разрушений нет и угроза химической опасности отсутствует.

